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        Palancıoğlu salça kaynatan vatandaşlarla buluştu

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça kaynatan vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:35
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        Palancıoğlu salça kaynatan vatandaşlarla buluştu
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salça kaynatan vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Belsin Kocatepe Mahallesi'nde hizmet verdikleri salça kaynatma alanını ziyaret etti.

        Melikgazi Belediyesinin binlerce vatandaşa hizmet verdiği "Salça Günleri"nin bu yıl yoğun katılımla gerçekleştiğini belirten Palancıoğlu, 7 yıldır etkinliğin devam ettiğini aktardı.

        Etkinlikle ilgili bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi ilçesi dışından da vatandaşlarımız buraya gelerek salçalarını kaynatıp kış hazırlıklarını yapıyor. Salça Günleri 1,5 ay boyunca 24 saat vardiyalı sürecek. 150 personelle hizmet veriyoruz. Mesai arkadaşlarımız sabah- öğle, öğle-gece ve gece-sabah olmak üzere toplam 3 vardiya ile çalışıyor. Domates çekiminden temizliğine, ilaçlamasına, kazanların temizliğinden çevre temizliğine hizmet veriyorlar. 9 gün süreyle Eskişehir Bağları'nda devam edeceğiz. Daha sonra 15 gün süreyle Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı’nda olacağız. Şu anki rezervasyonumuz 2 bini geçmiş durumda. Geçen sene 1450 civarında aileye hizmet vermiştik."

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