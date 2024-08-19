Kayseri'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde havai fişekten çıktığı ileri sürülen yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi'ndeki eğimli arazide yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu yaklaşık 50 dekarlık otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangın söndürüldü.

Öte yandan bir emniyet personeli, yangından kurtardığı kaplumbağaya su verdi.

Yangının bölgede atılan havai fişekten dolayı çıktığı öne sürüldü.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AA muhabirine, olay anından itibaren Kaymakam Burak Dertlioğlu ile birlikte alanda olduklarını söyledi.

Ekiplerin koordineli olarak teyakkuz halinde olduğunu belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Çok şükür şu an itibariyle bir sıkıntı olmadığını sahada görüyoruz. Bu akşamki yangınlarla ilgili tabii ki emniyetimiz gerekli tahkikatı yapıyorlar ama ilk duyumlar havai fişek başlangıcının olduğu yönünde. Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Dikkatli olsunlar, dikkatli olsunlar, dikkatli olsunlar. Yani havai fişek gibi, anız yangını gibi, bağda biriken otu bir kenarda yakmak gibi işlere lütfen girmesinler. Sıcaklıkla birlikte çok ciddi tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Tesellimiz yangınlarda herhangi bir can kaybının olmayışı, yerleşim yerlerine yaklaşmadan bertaraf edilmesi."