Kayseri'de annesinden para alamayan genç, kömürlüğü ateşe verdi

Öte yandan dairelerde mahsur kalan bir kedi ve muhabbet kuşu ise dumandan etkilenmemesi için sahiplerince dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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