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        Kayseri gastronomi günlerinin 2'ncisi düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de "Gastronomi Günleri"nin ikincisini düzenleyeceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:36
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        Kayseri gastronomi günlerinin 2'ncisi düzenlenecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de "Gastronomi Günleri"nin ikincisini düzenleyeceklerini duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin zengin mutfağının tanıtımına önemli katkı sunacak "Kayseri Gastronomi Günleri 2024", 23-29 Eylül tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

        Vatandaşları etkinliğe davet eden Büyükkılıç, "Geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde muhteşem bir etkinlikle ilkini düzenlediğimiz Kayseri Gastronomi Günleri'nin ikincisi ile Kayseri mutfağımızı daha etkin şekilde yapmaya hazırlanıyoruz. Lezzet dolu bir şölen halinde geçecek Kayseri Gastronomi Günleri 2024’e hem şehrimizden hem yurt içi ve yurt dışından tüm hemşehrilerimiz ile lezzet avcısı vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, Kayseri mutfağını tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

        Öte yandan, 7 gün sürecek etkinlikte ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar Kayserililerle buluşacak.

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