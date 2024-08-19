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        Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:42
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        Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Altınoluk Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan alevlere, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

        Çevrede evleri bulunanlar da yangın tüpü ve bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek oldu.

        Alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar telef oldu, bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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