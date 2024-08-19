Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar telef oldu, bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

Çevrede evleri bulunanlar da yangın tüpü ve bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek oldu.

Kısa sürede yayılan alevlere, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Altınoluk Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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