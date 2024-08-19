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        Kocasinan Belediyesi, yatağa bağımlı hastalara evlerinde kişisel bakım hizmeti sunuyor

        Kocasinan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yatağa bağımlı hastalara evlerinde düzenli olarak ziyaretler yapılarak, kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:41
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        Kocasinan Belediyesi, yatağa bağımlı hastalara evlerinde kişisel bakım hizmeti sunuyor
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        Kocasinan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yatağa bağımlı hastalara evlerinde düzenli olarak ziyaretler yapılarak, kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yatağa Bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri Projesi" ile gönüllere dokunduklarını belirterek, ilçe genelinde 72 hastaya 270 hizmet verildiğini ifade etti.

        Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Yatağa bağımlı, kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç de olabilir yaşlı da olabilir, bu hizmeti sunuyoruz. Bu konu sağlık açısından son derece önemli ve değerlidir. Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte konuyla ilgili sağlık çalışanlarıyla hastanın refakatçisi gözetiminde bu hizmet veriliyor. İlçe genelinde şimdiye kadar 72 hasta olmak üzere toplam 270 hizmet verildi. Allah, herkese sağlık ve sıhhat versin. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 225 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek ikram ediyoruz."

        Projeden faydalanan hastalar ve hasta yakınları ise Çolakbayrakdar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Öte yandan vatandaşların, belediyenin evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 0352 222 70 00 numaralı hattı arayarak başvuru yapabileceği veya belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvurarak destek talep edebileceği belirtildi.

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