Bünyan'ın Karahıdır Mahallesi'nde pilav ve domates şenliği düzenlendi

Bünyan'ın Karahıdır Mahallesi'nde "4. Geleneksel Pilav ve Domates Şenliği" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenliğe Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Selahattin Metin, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve ilçe protokolü katıldı.

Şenlikte vatandaşlara ücretsiz pilav, domates ve Bünyan Belediyesince domates çorbası dağıtıldı, çocuklar için ücretsiz etkinlik düzenlenerek oyun grupları kuruldu.

Başkan Metin, şenlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, bizleri bir araya getirerek milli ve manevi duygularımızı pekiştiren, bu tür etkinlik ve organizasyonları değerli buluyor ve destekliyoruz. Seneye daha güzel ve daha yoğun katılım ile şenliğimizde görüşmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.