Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bünyan'ın Karahıdır Mahallesi'nde pilav ve domates şenliği düzenlendi

        Bünyan'ın Karahıdır Mahallesi'nde "4. Geleneksel Pilav ve Domates Şenliği" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bünyan'ın Karahıdır Mahallesi'nde pilav ve domates şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bünyan'ın Karahıdır Mahallesi'nde "4. Geleneksel Pilav ve Domates Şenliği" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenliğe Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Selahattin Metin, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve ilçe protokolü katıldı.

        Şenlikte vatandaşlara ücretsiz pilav, domates ve Bünyan Belediyesince domates çorbası dağıtıldı, çocuklar için ücretsiz etkinlik düzenlenerek oyun grupları kuruldu.

        Başkan Metin, şenlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, bizleri bir araya getirerek milli ve manevi duygularımızı pekiştiren, bu tür etkinlik ve organizasyonları değerli buluyor ve destekliyoruz. Seneye daha güzel ve daha yoğun katılım ile şenliğimizde görüşmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi, yatağa bağımlı hastalara evlerinde kişisel bakım hizm...
        Kocasinan Belediyesi, yatağa bağımlı hastalara evlerinde kişisel bakım hizm...
        Kayseri'de ot yangını 1 saatte söndürüldü
        Kayseri'de ot yangını 1 saatte söndürüldü
        Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor
        Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor
        Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu 8 Eylül'de yapılacak
        Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu 8 Eylül'de yapılacak
        HAK-İŞ Konfederasyonu "Büyük Kayseri Buluşması"nda işçilerle bir araya gele...
        HAK-İŞ Konfederasyonu "Büyük Kayseri Buluşması"nda işçilerle bir araya gele...