Kayseri'de atölyede çıkan yangın hasara yol açtı
Kayseri'deki atölyede çıkan ve kimyasal maddelerin etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri'deki atölyede çıkan ve kimyasal maddelerin etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi'nde hediyelik eşya ve aksesuar imalatı yapılan bir atölyede, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimyasal maddelerle birleşerek kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, atölyenin bulunduğu 4 katlı iş yerinin 2 katında hasar oluştu.
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