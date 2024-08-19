Kayseri'de atölyede çıkan yangın hasara yol açtı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi'nde hediyelik eşya ve aksesuar imalatı yapılan bir atölyede, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

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