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        Kayseri'de atölyede çıkan yangın hasara yol açtı

        Kayseri'deki atölyede çıkan ve kimyasal maddelerin etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:32
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        Kayseri'de atölyede çıkan yangın hasara yol açtı
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        Kayseri'deki atölyede çıkan ve kimyasal maddelerin etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Caddesi'nde hediyelik eşya ve aksesuar imalatı yapılan bir atölyede, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kimyasal maddelerle birleşerek kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında, atölyenin bulunduğu 4 katlı iş yerinin 2 katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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