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        Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:31
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        Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, mezun olan öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

        ERÜ Rektörü Altun ise ERÜ'nün sağlıktan mühendisliğe, ziraatten sosyal bilimlere kadar kendi alanında etkin faaliyetler gösteren, şehrine, ülkesine ve tüm insanlığa hizmet etme gayretiyle çalışan, kaliteli bilim insanlarının bir arada olduğu bir üniversite olduğunu ifade etti.

        Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin ek hizmet binasının inşaatının bu yıl sonu itibarıyla tamamlanacağını bildiren Altun, şunları kaydetti:

        "Diş Hekimliği Fakültemiz her zaman kabuğuna sığmayan bir fakültedir. Sürekli gelişen, sürekli büyüyen bir fakülte, bu büyümesine de biz yöneticiler ayak uydurmaya çalışmaktayız. Ek hizmet binası açıldığında gerek tedavi ünitesi sayısında gerekse de toplam hasta sayısında yüzde 100'den fazla bir kapasite artışı söz konusu olacaktır. Böylece vatandaşlarımıza daha kısa sürede hizmet verilebilecek."

        Öğrencilere hitap eden Dekan Prof. Dr. Topçuoğlu ise "Sizler yıllar önce bir tercih yapıp hekim olmayı seçtiniz ve fakültemize adım attığınız ilk günden itibaren bilginizi arttırıp, beyin becerinizi geliştirmek için çok çaba sarf ettiniz. Bugün de diş hekimliği gibi saygın ve kutsal bir mesleğin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Fakülte hayatınız boyunca hocalarınızdan edindiğiniz tüm bilgiler, edindiğiniz tecrübeler sizlere ileride donanımlı birer diş hekimi yapacak ve hastalarınızın üzerinde birer tebessüm oluşturacak ve onların yaşam kalitesini arttıracaksınız." ifadelerini kullandı.

        Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar'ın konuşmasının ardından dönem birincisi Zeliha Bozboğa mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Diş hekimi Halit Erkiletlioğlu’'nun mezun öğrencilere yemin ettirdiği tören, diploma ile plaket takdimi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmalarıyla sona erdi.

        Fakülteden 110 öğrenci mezun oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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