Kayseri Orta Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın Gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne kavuşacağını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'nin hayata geçirilmesinin ardından eski terminal binasının da Uluslararası Hava Kargo Terminali binasına dönüştürüleceğinin müjdesini verdi.

Projenin şehrin ticaret ve ihracat hayatına canlılık katacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri Havalimanı, Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne kavuşuyor. Yoğun çabalarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin destekleriyle eski havalimanı binası dış hatlar gelen yolcu terminali, Gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Limanı'na dönüştürülüyor. Ürünlerin taşınmasında yoğun olarak kullanılan hava kargo, şehrimizin ticaret ve ihracat hayatına canlılık getirecek ve yeni ticari ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Kayseri merkezli 200 kilometre yarıçapta yer alan çevre illeri de kapsayacak şekilde Orta Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi artık Kayseri olacak."

Büyükkılıç, taze çiçek, meyve, balık, mücevher, altın ve gümüş takılar, makine parçaları ve teknolojik ürünlerin taşınmasında ve ihracatında hava kargonun çok büyük avantaj sağlayacağına dikkati çekti.

Merkezin Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından çok yakında ihale yoluyla uluslararası nakliyat şirketlerine yer tahsisine başlanacak, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından da gümrük hizmetleri yerine getirilecek." ifadelerine yer verdi.