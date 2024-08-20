Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Orta Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi olacak

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın Gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne kavuşacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Orta Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın Gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne kavuşacağını belirtti.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'nin hayata geçirilmesinin ardından eski terminal binasının da Uluslararası Hava Kargo Terminali binasına dönüştürüleceğinin müjdesini verdi.

        Projenin şehrin ticaret ve ihracat hayatına canlılık katacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kayseri Havalimanı, Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne kavuşuyor. Yoğun çabalarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin destekleriyle eski havalimanı binası dış hatlar gelen yolcu terminali, Gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Limanı'na dönüştürülüyor. Ürünlerin taşınmasında yoğun olarak kullanılan hava kargo, şehrimizin ticaret ve ihracat hayatına canlılık getirecek ve yeni ticari ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Kayseri merkezli 200 kilometre yarıçapta yer alan çevre illeri de kapsayacak şekilde Orta Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi artık Kayseri olacak."

        Büyükkılıç, taze çiçek, meyve, balık, mücevher, altın ve gümüş takılar, makine parçaları ve teknolojik ürünlerin taşınmasında ve ihracatında hava kargonun çok büyük avantaj sağlayacağına dikkati çekti.

        Merkezin Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından çok yakında ihale yoluyla uluslararası nakliyat şirketlerine yer tahsisine başlanacak, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından da gümrük hizmetleri yerine getirilecek." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Dere kumunda şifa arıyorlar
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        "Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek"
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de AK Parti'li Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın es...
        Kayseri'de AK Parti'li Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın es...
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı tamamland...
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı tamamland...
        Kişisel sergi açmak isteyenlere millet bahçesinin kapıları ücretsiz aralanı...
        Kişisel sergi açmak isteyenlere millet bahçesinin kapıları ücretsiz aralanı...
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Büyük Kayseri Buluşması"nda konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Büyük Kayseri Buluşması"nda konuştu:
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı