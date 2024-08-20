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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan biri kadın 2 sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:34
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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan biri kadın 2 sanık hakim karşısına çıktı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.U. ve S.Y, maktul Bayram Yıldırım'ın (48) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık A.U, savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

        "Sokakta yürüdüğümüz esnada, tanımadığım maktul arkamızdan küfretti, elindeki sopa ile tehditler savurdu. Sonra yanımıza gelerek bana elinde bulunan sopayla vurdu. Yerden bulduğum sopayla kendimi korumak için ben de karşılık verdim. Kavgada ben de yaralandım. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra yanımdaki S.Y, 'Abi, ben bıçakla vurdum.' dedi. Polisler geldi bizi gözaltına aldı. Vicdanım rahat, ben bıçaklamadım."

        Sanık S.Y. ise maktulü daha önce 2-3 kez gördüğünü ancak tanımadığını iddia etti.

        Diğer sanığın maktulü tanıdığını savunan S.Y, "İkili arasında uyuşturucu alıp verme yüzünden husumet vardı. Olay gecesi yanımda bıçak vardı. A.U. benden bıçağı alarak maktule vurdu. Polisler gelmeden, beni 2 çocuğumla tehdit etti ve 'Sen üstleneceksin.' dedi. Ben de korkudan üzerime almak zorunda kaldım." dedi.

        Maktulün müşteki yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

        Duruşmada, taraflara olaya ilişkin görüntü kayıtları izletildi. Mahkeme başkanı, iki sanığın da maktulü darbettikleri ve S.Y'nin bıçak olduğu değerlendirilen bir cisimle maktule sırt bölgesinde hamlelerde bulunduğu görüntülere ilişkin sanıklara söz verdi.

        Birbirlerini suçlayan sanıklar, maktulü kendilerinin bıçaklamadığını öne sürdü.

        Tanıkların da dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti, sanıklardan A.U'nun yurt dışı yasağıyla tahliyesine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İddiaya göre, 6 Şubat'ta, S.Y. ile bir mekanda alkol aldığı arkadaşı A.U, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda karşılaştığı Bayram Yıldırım ile tartışma sonrası kavga etmişti.

        Kavgada bıçakla yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmişti.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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