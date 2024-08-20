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        Büyükşehir Belediyesinden "kuru peyzaj" uygulamaları

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince peyzaj ve altyapı çalışmaları kapsamında yürütülen toprak alanlarda kuru peyzaj dolgu, tesviye, dikim, ekim ve sulama sistemleri çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:37 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:37
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        Büyükşehir Belediyesinden "kuru peyzaj" uygulamaları
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince peyzaj ve altyapı çalışmaları kapsamında yürütülen toprak alanlarda kuru peyzaj dolgu, tesviye, dikim, ekim ve sulama sistemleri çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, şehri daha estetik bir görünüme kavuşturmak için peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler tarafından 15 Temmuz Bulvarı Hacılar Kavşağı ve Altınoluk Kavşağı yolundaki 4 bin metrekarelik iki büyük kavşakta, bitkisel uygulama ve kuru peyzaj uygulaması yapılıyor.

        Bu yıl, kuru peyzaj için 250 bin kilogram beyaz taş, 60 bin kilogram siyah taş, 15 bin metre çim ayırıcı tül ve 250 bin kilogram ponza malzemeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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