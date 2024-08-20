Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.Ş. (55) ile aynı suçtan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapsi olan K.Ş'yi (25) yakalayarak cezaevine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleşti.

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