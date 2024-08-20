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        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Kayseri'de, haklarında 10 yıl 10 ay ve 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:13
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        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında 10 yıl 10 ay ve 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleşti.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.Ş. (55) ile aynı suçtan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapsi olan K.Ş'yi (25) yakalayarak cezaevine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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