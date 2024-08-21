Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi.

Tanıkların aynı ifadeyi vererek kendisine iftira attığını iddia eden S.H.K, "Çocuklarım mağdur durumda. Özür dilerim, pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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