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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan yabancı uyruklu sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:14
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan yabancı uyruklu sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, İran uyruklu tutuklu sanık S.H.K. ve avukatı katıldı.

        Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullandığını öne sürdü.

        Tanıkların aynı ifadeyi vererek kendisine iftira attığını iddia eden S.H.K, "Çocuklarım mağdur durumda. Özür dilerim, pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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