Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes'te kampa girdi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.
Yeni sezon hazırlıkları sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Melikgazi Kayseri Basketbol'un Erciyes kampı 25 Ağustos'ta sona erecek.
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