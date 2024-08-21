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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes'te kampa girdi

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:40
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes'te kampa girdi
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.

        Yeni sezon hazırlıkları sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Melikgazi Kayseri Basketbol'un Erciyes kampı 25 Ağustos'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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