Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes'te kampa girdi

Yeni sezon hazırlıkları sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

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