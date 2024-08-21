Kayseri'de binicilik eğitiminde yeni dönem kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlediği binicilik eğitimlerinde yeni dönem kayıtlarını başlattı.
Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlediği binicilik eğitimlerinde yeni dönem kayıtlarını başlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ bünyesinde hizmet veren tesiste, 9 yaş ve üzeri herkesin faydalanabileceği binicilik eğitimleri yeni dönem kayıtları başladı.
Haftada 2, toplamda 8 derslik eğitim paketi içerisinde biniciliğe dair birçok konu, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle verilecek.
Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde hayata geçirilen eğitimde kayıtlar şahsen yapılabilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.