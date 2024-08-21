Kayseri Büyükşehir Belediyesinde istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediye başkanları ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'le istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm'le bir araya geldi.

Toplantıda, merkez ve ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlarla şehrin geleceğine yönelik projeler görüşüldü.