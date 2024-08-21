Kayseri'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bünyan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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