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        Kayseri'de hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:13
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        Kayseri'de hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde E.S'yi (60) ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin çaldığı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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