Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, hafta sonunda yapılacak

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, hafta sonunda gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış sporlarının yanı sıra yazın da profesyonel antrenman kampı, dağ ve tabiat sporları üssü olarak birçok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, önemli müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Erciyes Uluslararası Yol Yarış serisi, Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takvimine göre 24-25 Ağustos'ta Erciyes'te düzenlenecek.

Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre, Kazakistan'dan 70 profesyonel sporcu katılacak. Yarışlar, 24 Ağustos'ta Grand Prix Soğanlı etabı ile başlayacak. Bisikletçiler 113 kilometre uzunluğundaki parkurda Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayıp, yine aynı yerde sona erecek. Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşecek uluslararası bisiklet yarışları, Grand Prix Kaisareia etabı ile devam edecek. 128 kilometre uzunluğundaki parkur, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da tamamlanacak.