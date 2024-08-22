Kayseri'de 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri öne sürülen 6 sanık yargılanıyor

Kayseri'de geçen yıl kazada yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan soyadlarını değiştiren iki kardeş B.E. ve K.S.Y. ile F.P. ve B.G, tutuksuz yargılanan kardeşlerin annesi M.T. ve babası A.T. ile maktul Arslantürk'ün müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, tutuklu 4 sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", "hürriyetten yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını, tutuksuz 2 sanığın ise beraatini talep etti.

Maktul Eyüp Arslantürk'ün oğlu Ö.F.A, babasının başka kadınlarla ilişkisi olduğunu, bu yanlışlarını düzeltmek için çok uğraştığını ancak başaramadığını söyledi. Bu süreçte annesi ve kız kardeşine çevreden ve sosyal medyadan iftiralar atıldığını, çirkin ithamlarda bulunulduğunu öne süren Ö.F.A, sanıklardan şikayetçi olmadığını ve davadan çekilmek istediğini belirtti. Avukatıyla duruşmaya katılan maktulün kardeşi H.H.A. ise olaya ilişkin görgü ve bilgisinin olmadığını söyledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten H.H.A, davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklar da önceki ifadelerini tekrar ederek, öldürme kastları olmadığını iddia etti. Adli Tıp Kurumu raporunda da yer aldığı üzere maktulün kalp krizi sonucu öldüğünü öne süren sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Maktulün kardeşi H.H.A'nın davaya müdahil olma ve avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi. - Olay Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının ve İl Emniyet Müdürlüğünün, 12 Ekim 2023'te Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Arslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine başlattığı ve yaklaşık 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.