Kayseri'de 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri öne sürülen 6 sanık yargılanıyor
Kayseri'de geçen yıl kazada yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri'de geçen yıl kazada yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan soyadlarını değiştiren iki kardeş B.E. ve K.S.Y. ile F.P. ve B.G, tutuksuz yargılanan kardeşlerin annesi M.T. ve babası A.T. ile maktul Arslantürk'ün müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, tutuklu 4 sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", "hürriyetten yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını, tutuksuz 2 sanığın ise beraatini talep etti.
Maktul Eyüp Arslantürk'ün oğlu Ö.F.A, babasının başka kadınlarla ilişkisi olduğunu, bu yanlışlarını düzeltmek için çok uğraştığını ancak başaramadığını söyledi.
Bu süreçte annesi ve kız kardeşine çevreden ve sosyal medyadan iftiralar atıldığını, çirkin ithamlarda bulunulduğunu öne süren Ö.F.A, sanıklardan şikayetçi olmadığını ve davadan çekilmek istediğini belirtti.
Avukatıyla duruşmaya katılan maktulün kardeşi H.H.A. ise olaya ilişkin görgü ve bilgisinin olmadığını söyledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten H.H.A, davaya müdahil olma talebinde bulundu.
Tutuklu sanıklar da önceki ifadelerini tekrar ederek, öldürme kastları olmadığını iddia etti. Adli Tıp Kurumu raporunda da yer aldığı üzere maktulün kalp krizi sonucu öldüğünü öne süren sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.
Maktulün kardeşi H.H.A'nın davaya müdahil olma ve avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
- Olay
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının ve İl Emniyet Müdürlüğünün, 12 Ekim 2023'te Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Arslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine başlattığı ve yaklaşık 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin "tasarlayarak öldürme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.
Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de "tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme" suçlarından ceza istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.