Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

        Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı uzman isimlerin, çıktıkları televizyon programlarında, maymun çiçeği virüsünün daha ölümcül olduğu yönünde korku saldıklarını iddia etti.

        Ceyhan'ın da çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla insanları korkuya sevk ettiğini ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

        "Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz. Bu o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."

        Şahin'e, birlik üyeleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
        ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        AB'den Türkiye'ye davet
        AB'den Türkiye'ye davet
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Eskişehir Bağları'nda muhtarlarla b...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Eskişehir Bağları'nda muhtarlarla b...
        Kocasinan Çocuk Kulübü'nde öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor
        Kocasinan Çocuk Kulübü'nde öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor
        Kayseri'de 21 yıl önce su altında kalan köyden toplanan eşyalar görenleri...
        Kayseri'de 21 yıl önce su altında kalan köyden toplanan eşyalar görenleri...
        Köyünün kerpiç evlerini gelecek kuşaklara aktarıyor
        Köyünün kerpiç evlerini gelecek kuşaklara aktarıyor
        Kayseri'de 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri öne sürül...
        Kayseri'de 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri öne sürül...
        Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmalar sürüyor
        Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmalar sürüyor