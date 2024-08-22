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        Kocasinan Çocuk Kulübü'nde öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor

        Kocasinan Belediyesi, yaz tatilinde hazırladığı programlarla çocuk ve gençlere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:32
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        Kocasinan Çocuk Kulübü'nde öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor
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        Kocasinan Belediyesi, yaz tatilinde hazırladığı programlarla çocuk ve gençlere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil sunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan çocuklar için önemli hizmet ve projelere imza attıklarını ifade etti.

        Yaz tatilinde öğrencilerin sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanmaları adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerinin anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla onlara keyifli bir tatil yaşattık. Çocuk Kulübümüzün en büyük amacı, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmektir. Bu noktada çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle gelecek nesillerimizi yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyoruz."

        Etkinliklere ve kurslara katılan çocuklar da hizmetleri için Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

        Öte yandan, programlar kapsamında Kocasinan Çocuk Kulübü, Mimarsinan Tesisi'nde öğrencilere tiyatro, bağlama, gitar, el sanatları, resim, halk oyunları ve zeka oyunları gibi eğitimler veriliyor.

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