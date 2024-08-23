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        Argıncık Toptancılar Sitesi'nin 50 yıllık altyapısı yenileniyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 yıllık altyapısı yenilenen Argıncık Toptancılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:12
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        Argıncık Toptancılar Sitesi'nin 50 yıllık altyapısı yenileniyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 yıllık altyapısı yenilenen Argıncık Toptancılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KCETAŞ, telekomünikasyon ve Kocasinan Belediyesi iş birliğinde Argıncık Toptancılar Sitesi'nin altyapısı yenileniyor.

        Başkan Büyükkılıç, yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Esnafı ziyaret eden Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, bölgenin altyapısının zaman itibarıyla yenilenmesi gerektiğini, Kocasinan Belediyesinin asfalt çalışmalarını, KASKİ'nin su, kanal, yağmur suyu, elektrik şirketinin ise elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

        Çalışmaların hızlandırılması için uğraştıklarını belirten Büyükkılıç, "Bir miktar rahatsızlık verdiğimizin farkındayız, yer altı hizmetleri biraz zor olur, yapılan da görülmez. KASKİ'mizin, elektrik şirketimizin, Kocasinan'ımızın kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Hızlandırma adına, Kocasinan'ımız ile Fen İşleri'mizin dayanışması talimatını da veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Argıncık Toptancılar Sitesi'ne cephe düzenlemesi de yapılması için harekete geçeceklerini anlatan Büyükkılıç, bölgenin görsel açıdan da güzel olmasını istediklerini kaydetti.

        Kayseri Toptan Gıdacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy da Başkan Büyükkılıç'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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        Galeri

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