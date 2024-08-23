Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, pazarcı esnafıyla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TOKİ bölgesindeki semt pazarını gezerek esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu'na AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de eşlik etti.

Pazar tezgahlarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Palancıoğlu, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Esnafın talep ve önerilerini dinlediklerini aktaran Palancıoğlu, "Hem vatandaşlarımızın düzenli, temiz alanlarda alışveriş yapabilecekleri hem de esnafımızın satış yapabileceği pazar yerlerimizi ilçemize kazandırdık. Aktif şekilde hizmet veren pazar yerlerimizin bakım ve onarımı ile ilgilenerek daha nitelikli hale getirdik. Sağolsunlar, onlar da bu sevgimizi, emeğimizi karşılıksız bırakmıyorlar. Vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.