Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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