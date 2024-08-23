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        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 21:07 Güncelleme: 23.08.2024 - 21:07
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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