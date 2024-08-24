Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi İsmail Aksoy, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Erciyes'in dünyanın en iyi yüksek irtifa kamp merkezlerinden birine sahip olduğunu ve yarışların yarın düzenlenecek bölümünün Erciyes'te tamamlanacağını belirterek "Erciyes'in bu özelliğini göstermemiz gerekiyor." dedi.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı.

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