Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kişisel sergi açmak isteyenlere millet bahçesinin kapıları ücretsiz aralanıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde, sanat dallarıyla uğraşan ama eserlerini sergileyemeyen vatandaşlara kişisel sergilerini ücretsiz açma imkanı sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kişisel sergi açmak isteyenlere millet bahçesinin kapıları ücretsiz aralanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde, sanat dallarıyla uğraşan ama eserlerini sergileyemeyen vatandaşlara kişisel sergilerini ücretsiz açma imkanı sunuluyor.

        Millet bahçesinde geçen mayıs ayında hizmete giren sanat galerisi, profesyonel sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaptığı gibi evinde, atölyesinde sanatın çeşitli dallarıyla uğraşan ama sergi açma imkanı bulamayanlara da kapılarını ücretsiz aralıyor.

        Galeride bugüne kadar "Klasik Türk Sanatları", "Plastik Sanatlar", "Türk İslam Sanatları" ve "15 Temmuz Milletin Zaferi" konulu sergiler açıldı, ev hanımı Fatma Şık'ın akrilik, oyma ustası Şükrü Koç'un da ahşap çalışmaları sergilendi.

        Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, AA muhabirine, sanat galerisinin açıldığı günden bu yana sanat ve sanatçının buluştuğu merkez haline geldiğini söyledi.

        Sanat galerisinde halen ahşap oyma eserlerin sergilendiğini anlatan Ayaydın, "Yaklaşık iki hafta önce de bir ev hanımının hayalini burada gerçekleştirme imkanı oldu. Tamamen ücretsiz, burası sanatseverlere açık. Hiçbir ücret almadan onların yapmış olduğu eserleri kamuoyuyla buluşturup yayılmasını amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde sanat galerisinde yakın zamanda yine birbirinden farklı sergileri açıp Kayserililerle buluşturacağız. Buranın kapıları tüm sanatseverlere açık." diye konuştu.

        - Sanatla ilgilenen herkese kapı açık

        Büyük Şehir Sanat Galerisi Sorumlusu Fatma Kırıcı da Büyükşehir Belediyesinin temel misyonunun halka hizmet olduğunu ve şehirdeki kıymeti ortaya çıkarma yönünde projeler üretildiğini ifade etti.

        Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Kırıcı, şunları kaydetti:

        "Sanatla ilgilenen, gönül veren, geçmişten bugüne kadar hayatında bununla ilgili çalışmalar yapan ama motivasyona ihtiyacı olan ev hanımlarımız ya da katılımcılarımız var. Biz onları da motive etmek istedik. Hemen onlar için bir zaman dilimi ayarlayarak takvimimizden onlara imkan sunduk. Bu şehir kültürel anlamda çok zengin. Tarihi anlamda, sanatsal anlamda zengin. Bu kentte mühim olan sanatla insanları buluşturmak. Kıymetli, ünlü sanatçılarla, onların eserleriyle buluştururken bir taraftan da istedik ki yeteneği olan ama kendini ifade edememiş ya da belli bir platformda yer alamamış insanlara yer verelim."

        Ahşap oyma ustası Şükrü Koç ise eserlerini daha önce fuarlara götürdüğünü, ilk kez sergiye çıkarma imkanı bulduğunu dile getirdi.

        Sergide 70'e yakın ahşap eserin yer aldığını belirten Koç, makam koltuğu, çerçeve, eski tavan göbeği, sütun, yatak başlığı, Osmanlı arması gibi eserlerini sergilediğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

        Benzer Haberler

        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Büyük Kayseri Buluşması"nda konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Büyük Kayseri Buluşması"nda konuştu:
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de konuştu:
        Bakan Uraloğlu: YHT ile yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız...
        Bakan Uraloğlu: YHT ile yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız...
        Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü