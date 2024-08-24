Kişisel sergi açmak isteyenlere millet bahçesinin kapıları ücretsiz aralanıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde, sanat dallarıyla uğraşan ama eserlerini sergileyemeyen vatandaşlara kişisel sergilerini ücretsiz açma imkanı sunuluyor.

Millet bahçesinde geçen mayıs ayında hizmete giren sanat galerisi, profesyonel sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaptığı gibi evinde, atölyesinde sanatın çeşitli dallarıyla uğraşan ama sergi açma imkanı bulamayanlara da kapılarını ücretsiz aralıyor.

Galeride bugüne kadar "Klasik Türk Sanatları", "Plastik Sanatlar", "Türk İslam Sanatları" ve "15 Temmuz Milletin Zaferi" konulu sergiler açıldı, ev hanımı Fatma Şık'ın akrilik, oyma ustası Şükrü Koç'un da ahşap çalışmaları sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, AA muhabirine, sanat galerisinin açıldığı günden bu yana sanat ve sanatçının buluştuğu merkez haline geldiğini söyledi. Sanat galerisinde halen ahşap oyma eserlerin sergilendiğini anlatan Ayaydın, "Yaklaşık iki hafta önce de bir ev hanımının hayalini burada gerçekleştirme imkanı oldu. Tamamen ücretsiz, burası sanatseverlere açık. Hiçbir ücret almadan onların yapmış olduğu eserleri kamuoyuyla buluşturup yayılmasını amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde sanat galerisinde yakın zamanda yine birbirinden farklı sergileri açıp Kayserililerle buluşturacağız. Buranın kapıları tüm sanatseverlere açık." diye konuştu.

- Sanatla ilgilenen herkese kapı açık Büyük Şehir Sanat Galerisi Sorumlusu Fatma Kırıcı da Büyükşehir Belediyesinin temel misyonunun halka hizmet olduğunu ve şehirdeki kıymeti ortaya çıkarma yönünde projeler üretildiğini ifade etti. Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Kırıcı, şunları kaydetti: "Sanatla ilgilenen, gönül veren, geçmişten bugüne kadar hayatında bununla ilgili çalışmalar yapan ama motivasyona ihtiyacı olan ev hanımlarımız ya da katılımcılarımız var. Biz onları da motive etmek istedik. Hemen onlar için bir zaman dilimi ayarlayarak takvimimizden onlara imkan sunduk. Bu şehir kültürel anlamda çok zengin. Tarihi anlamda, sanatsal anlamda zengin. Bu kentte mühim olan sanatla insanları buluşturmak. Kıymetli, ünlü sanatçılarla, onların eserleriyle buluştururken bir taraftan da istedik ki yeteneği olan ama kendini ifade edememiş ya da belli bir platformda yer alamamış insanlara yer verelim."