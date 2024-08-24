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        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı tamamlandı

        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk günü, Grand Prix Soğanlı Etabı ile tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:10
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        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı tamamlandı
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        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk günü, Grand Prix Soğanlı Etabı ile tamamlandı.

        Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

        Yarışların ilk gününde Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünde startı verilen Grand Prix Soğanlı Etabı koşuldu.

        Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan'dan yarışmacılar 113 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

        Yarışların ilk etabını İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Natnael Berhane birinci, Kazakistan'ın Vino Sko ekibinden Vladimir Koltunov ikinci, Spor Toto'dan Tahir Buğra Yiğit üçüncü bitirdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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