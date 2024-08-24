Kayseri'de AK Parti'li Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın esnaf ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akar ve Büyükkılıç'a, AK Parti İl Başkan Fatih Üzüm ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da eşlik etti.

Camikebir'de kılınan öğle namazının ardından gerçekleşen ziyarette heyet, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunurken vatandaşlarla da sohbet etti.