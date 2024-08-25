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        Kayseri'de sele kapıldığı değerlendirilen kişiyi arama çalışması başlatıldı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 00:47 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:47
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        Kayseri'de sele kapıldığı değerlendirilen kişiyi arama çalışması başlatıldı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

        İlçede akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin dere yatağındaki çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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