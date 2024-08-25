Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri'de sürüyor

        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri'de sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor.

        Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

        Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan'dan organizasyona katılan sporcular, 128 kilometrelik Grand Prix Kaisareia etabında pedal çevirmeye başladı.

        Öte yandan bugün iki etapta gerçekleştirilecek Kayseri MTB Kupası yarışlarında Türkiye, Yunanistan, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve İran'dan 90 sporcu mücadele edecek.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır bisiklet yarışları düzenlediklerini ifade etti.

        Spor şehri olma yolunda ilerlediklerini anlatan Elcuman, şunları kaydetti:

        "Şu anda 166'ncı bisiklet yarışımıza start verdik. 167'nci bisiklet yarışımızı da Erciyes'te start vereceğiz. Aynı gün 2 yarış var. Parkurlarımız çok özel. Dün Soğanlı yarışı koşuldu, bugün de Kaisareia yarışı koşulacak. Tarihin ve kültürün birleştiği noktadayız. Kayseri her zaman Anadolu'da göç ve ticaret yollarının ortasında olmuş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bugün burada sadece yarış yapmıyorlar, tarihi ve turistik yerleri geziyorlar. Şehrimizin, Anadolu'nun ve Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli bir yarış oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Jetskiyle hayata döndürdüler!
        Jetskiyle hayata döndürdüler!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi
        Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Abdullah Gül, halasının cenazesine katıldı
        Abdullah Gül, halasının cenazesine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı