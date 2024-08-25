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        Kayseri'deki Su Medeniyetleri Galerisi ziyaretçilerini sıcak havada serinletiyor

        Kayseri'nin Talas ilçesindeki Su Medeniyetleri Galerisi'ni ziyaret edenler, sıcak havada 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen su ile serinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:01
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        Kayseri'deki Su Medeniyetleri Galerisi ziyaretçilerini sıcak havada serinletiyor
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        Kayseri'nin Talas ilçesindeki Su Medeniyetleri Galerisi'ni ziyaret edenler, sıcak havada 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen su ile serinliyor.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kiçiköy Mahallesi'ndeki Osmanlı Kültür Sokağı'nda bu yıl açılan Su Medeniyetleri Galerisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        İçerisinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı 1000 metrekarelik alanın yaz aylarında sıcaklığı 21 derece oluyor.

        Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği galeriyi görmek isteyenler, 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen su ile serinlemenin keyfini yaşıyor.

        Su Medeniyetleri Galerisi'ni açıldığı günden bu yana da 107 bin kişi ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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