GÜNCELLEME - Kayseri'de sele kapıldığı değerlendirilen kişiyi arama çalışması sürüyor
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor.
İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen bir kişi için başlatılan arama çalışması 150 kişilik ekiple devam ediyor.
Sağanak sırasında mahsur kalan 8 araç ile çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.
Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
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