GÜNCELLEME - Kayseri'de sele kapıldığı değerlendirilen kişiyi arama çalışması sürüyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor.

İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen bir kişi için başlatılan arama çalışması 150 kişilik ekiple devam ediyor.