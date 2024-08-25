GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.