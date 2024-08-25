GÜNCELLEME 3 - Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.

Saraç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bünyan'ın Güllüce Mahallesi'ndeki sel nedeniyle mahsur kalanların kurtarıldığını, bir aracın ise dereye devrildiğini anımsattı. Tüm ekiplerin aracın içinde bulunan kişiyi sabaha kadar fedakarca aradığını belirten Büyükkılıç, "Bugün Bünyan Cezaevi'ne yakın bir yerde cesede ulaştık. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Ailesine sabır niyaz ediyoruz." dedi.