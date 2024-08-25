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        GÜNCELLEME 3 - Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:24
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        GÜNCELLEME 3 - Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

        İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.

        Saraç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bünyan'ın Güllüce Mahallesi'ndeki sel nedeniyle mahsur kalanların kurtarıldığını, bir aracın ise dereye devrildiğini anımsattı.

        Tüm ekiplerin aracın içinde bulunan kişiyi sabaha kadar fedakarca aradığını belirten Büyükkılıç, "Bugün Bünyan Cezaevi'ne yakın bir yerde cesede ulaştık. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Ailesine sabır niyaz ediyoruz." dedi.

        Şimdi yaraları sarma zamanı olduğunu belirten Büyükkılıç, ilçede selin oluşturduğu hasarı el ele vererek gidereceklerini ifade etti.

        Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise selden dolayı ilçeye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        En kısa zamanda yaraları saracaklarını aktaran Metin, bir kişinin hayatını kaybettiği olayda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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