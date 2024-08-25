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        Kayseri protokolünden sele kapılarak ölen Saraç'ın ailesine taziye ziyareti

        Kayseri'de protokol üyeleri, Bünyan ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Muhittin Saraç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:20
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        Kayseri protokolünden sele kapılarak ölen Saraç'ın ailesine taziye ziyareti
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        Kayseri'de protokol üyeleri, Bünyan ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Muhittin Saraç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Saraç'ın ailesini ziyaret etti.

        Protokol üyelerinin aileye taziye dileklerini ilettiği ziyarette, Başkan Büyükkılıç, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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