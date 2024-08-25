Kayseri protokolünden sele kapılarak ölen Saraç'ın ailesine taziye ziyareti

Protokol üyelerinin aileye taziye dileklerini ilettiği ziyarette, Başkan Büyükkılıç, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Saraç'ın ailesini ziyaret etti.

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