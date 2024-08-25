Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

Erciyes'te dağ bisikleti Kayseri MTB Cup'ta mücadele eden ve parkuru tamamlayan kadın ve erkek sporcular da ödül aldı.

Düzenlenen ödül töreniyle sporculara madalya ve kupaları Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bal, Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı İsmet Demirgürelli ve Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.

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