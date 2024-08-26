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        Arıcılar zengin florası nedeniyle Erciyes Dağı eteklerini tercih ediyor

        RAMAZAN KAYA - Yaz aylarında Erciyes Dağı etekleri zengin florasıyla 30 civarında arıcıya ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:06
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        Arıcılar zengin florası nedeniyle Erciyes Dağı eteklerini tercih ediyor
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        RAMAZAN KAYA - Yaz aylarında Erciyes Dağı etekleri zengin florasıyla 30 civarında arıcıya ev sahipliği yapıyor.

        Yaz döneminde doğal ve kaliteli bal elde etmek isteyen arıcılar, Erciyes'in 2 bin metrenin üzerindeki bölgelerini tercih ediyor.

        Zengin floraya sahip bölgede yazı geçiren arıcılardan gezgin olanları, havaların soğumasının ardından zorlu mesleği Mersin, Muğla gibi bölgelerde devam ettiriyor.

        Trabzonlu arıcılardan 69 yaşındaki 8 çocuk babası Hasan Genç, AA muhabirine, baba mesleğine çocuk yaşta gönül verdiğini, önceden hem fabrikada çalışıp hem de arıcılık yaptığını söyledi.

        Genç, "300 kovana kadar çıktım. Fakat yaş itibarıyla biraz azalttım, 95'e kadar düşürdüm. Ömrümün sonuna kadar bu işi yapacağım, bırakmaya hiç niyetim yok. Elim, kolum tuttuğu sürece bu işi yapacağım. Çünkü sağlığımı tamamen arıya borçluyum." diye konuştu.

        - "Bal kalitesi çok yüksek oluyor"

        Arıcılardan 55 yaşındaki Ayhan Gökçek ise gezgin arıcılığı profesyonel olarak 7 yıldır yaptığını anlattı.

        Doğanın güzel olmasının aldıkları ürünün kalitesini de güzelleştirdiğini dile getiren Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu anda Erciyes'in 2 bin 100 rakımında bulunuyoruz. Türkiye'nin en belli başlı bal üreticilerinden Anzer'in de rakımı 2 bin 100'dür. Biz de o rakımlardayız. Erciyes'te 300'e yakın endemik bitkinin olduğunu biliyorum. Florası zengin. Bu bölgede bal verimliliğinin en çok olduğu bitkiler, özellikle geven ve kekik çok yaygın. Verimlilik burada biraz düşük. Gün kısa oluyor, sabah geç ısınıyor, akşam erken soğuyor. Arının mesai saatleri düşüyor ama bal kalitesi çok yüksek oluyor."

        Balın Erciyes yolu kenarında kurulacak küçük stantlarda satılmasına izin verilmesini isteyen Gökçek, yetkililerden destek talebinde bulundu.

        - "Çobanlık ve arıcılıkla 3 çocuğumu büyüttüm"

        75 yaşındaki Hamdi İmrağ da ilkokul mezunu olduğunu, babasının bütün ısrarlarına rağmen okumayınca çocuk yaşta Erciyes'in eteklerinde kendi koyunlarını otlatmaya başladığını söyledi.

        O dönemde Muğla'dan Erciyes'e gelen arıcılarla arkadaş olduğunu ve onların arı edinmesini söylemesi üzerine mesleğe başladığını dile getiren İmrağ, "Çobanlık ve arıcılıkla 3 çocuğumu büyüttüm. Kızı gelin ettim, oğlanları evlendirdim, evimi yaptım, hacca gittim. 300 kovanım var. Erciyes'e yaz döneminde çıkıyorum. Kış dönemi de Muğla, Tarsus, Mersin, Alanya, Antalya'ya gidiyorum. Erciyes'te balımız kekik ve geven balı. Geçen sene 300 kovandan 4 teneke bal aldım. Bu sene 15 teneke aldım. Biraz da kara kovan petekli balı aldım. Müşterilerimiz balın lezzetinden memnun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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