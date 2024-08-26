Arıcılar zengin florası nedeniyle Erciyes Dağı eteklerini tercih ediyor

RAMAZAN KAYA - Yaz aylarında Erciyes Dağı etekleri zengin florasıyla 30 civarında arıcıya ev sahipliği yapıyor.

Yaz döneminde doğal ve kaliteli bal elde etmek isteyen arıcılar, Erciyes'in 2 bin metrenin üzerindeki bölgelerini tercih ediyor.

Zengin floraya sahip bölgede yazı geçiren arıcılardan gezgin olanları, havaların soğumasının ardından zorlu mesleği Mersin, Muğla gibi bölgelerde devam ettiriyor.

Trabzonlu arıcılardan 69 yaşındaki 8 çocuk babası Hasan Genç, AA muhabirine, baba mesleğine çocuk yaşta gönül verdiğini, önceden hem fabrikada çalışıp hem de arıcılık yaptığını söyledi.

Genç, "300 kovana kadar çıktım. Fakat yaş itibarıyla biraz azalttım, 95'e kadar düşürdüm. Ömrümün sonuna kadar bu işi yapacağım, bırakmaya hiç niyetim yok. Elim, kolum tuttuğu sürece bu işi yapacağım. Çünkü sağlığımı tamamen arıya borçluyum." diye konuştu. - "Bal kalitesi çok yüksek oluyor" Arıcılardan 55 yaşındaki Ayhan Gökçek ise gezgin arıcılığı profesyonel olarak 7 yıldır yaptığını anlattı. Doğanın güzel olmasının aldıkları ürünün kalitesini de güzelleştirdiğini dile getiren Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Erciyes'in 2 bin 100 rakımında bulunuyoruz. Türkiye'nin en belli başlı bal üreticilerinden Anzer'in de rakımı 2 bin 100'dür. Biz de o rakımlardayız. Erciyes'te 300'e yakın endemik bitkinin olduğunu biliyorum. Florası zengin. Bu bölgede bal verimliliğinin en çok olduğu bitkiler, özellikle geven ve kekik çok yaygın. Verimlilik burada biraz düşük. Gün kısa oluyor, sabah geç ısınıyor, akşam erken soğuyor. Arının mesai saatleri düşüyor ama bal kalitesi çok yüksek oluyor." Balın Erciyes yolu kenarında kurulacak küçük stantlarda satılmasına izin verilmesini isteyen Gökçek, yetkililerden destek talebinde bulundu.