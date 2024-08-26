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        Kayseri'de sele kapılarak yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:17
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        Kayseri'de sele kapılarak yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ın cenazesi toprağa verildi.

        Güllüce Mahallesi'nde sağanak sonrası sele kapılarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Saraç'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından mahalleye getirildi.

        Saraç'ın naaşı, Güllüce Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Saraç'ın ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

        İlçede 24 Ağustos Cumartesi günü etkili olan sağanağın ardından sele kapılıp dere yatağına devrilen araçtaki Muhittin Saraç'ın cansız bedenine, dün, otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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