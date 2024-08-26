Kayseri'de sele kapılarak yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Saraç'ın ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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