Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:30 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.A.S'nin (19) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde

        Benzer Haberler

        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Abdullah Gül, halasının cenazesine katıldı
        Abdullah Gül, halasının cenazesine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı
        1 kişinin öldüğü selde, görgü tanığı yaşananları anlattı
        1 kişinin öldüğü selde, görgü tanığı yaşananları anlattı
        Kayseri'de selde hayatını kaybeden kişi, uyarılara rağmen aracıyla ilerleme...
        Kayseri'de selde hayatını kaybeden kişi, uyarılara rağmen aracıyla ilerleme...