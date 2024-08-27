Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Talas ilçesi Mevlana bölgesindeki yağmur suyu rehabilitasyon çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Talas ilçesi Mevlana bölgesindeki yağmur suyu rehabilitasyon çalışmasını inceledi.

        Belediyeden, yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Büyükkılıç, hizmetlerle ilgili yeni atılımlar yaptıklarını belirterek, "Yağmur suyu projesiyle ilgili birikmeler, sel taşkınlarına vesile olmalar söz konusu olunca onu gidermek adına daha önce Talas'ımızın içinden giden hattımızın yükünü paylaştırma adına 1700 metrelik 1000 metre çapında yağmur suyu kanalımızı hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yapılan çalışmala yağmur sularıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını anlatan Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Abdullah Gül, halasının cenazesine katıldı
        Abdullah Gül, halasının cenazesine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı
        1 kişinin öldüğü selde, görgü tanığı yaşananları anlattı
        1 kişinin öldüğü selde, görgü tanığı yaşananları anlattı