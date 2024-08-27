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        Kocasinan Belediyesi yapay zekayla sorunlara hızlı şekilde çözüm üretiyor

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 yıldır hizmet veren Çözüm Merkezi, sonuç odaklı çözümler üretmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:25
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        Kocasinan Belediyesi yapay zekayla sorunlara hızlı şekilde çözüm üretiyor
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 yıldır hizmet veren Çözüm Merkezi, sonuç odaklı çözümler üretmeye devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin seminer salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çözüm Merkezi'nin işleviyle ilgili sunum yaptı.

        Çözüm Merkezi ile sonuç odaklı çözüm ürettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "2016'da hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi'mizin 8'inci yılındayız. Çözüm Merkezi, belediyemizin hizmet zihniyetinin bir göstergesidir. Vatandaşa hizmet etmenin, bu hizmeti neticelendirmenin ve sonucunda vatandaş memnuniyetini ölçerek hizmet kalitesini artırmanın çabasını yansıtır. İnsan ve çözüm odaklı hizmetler üretiyoruz. Çözüm Merkezi, şehirde yaşayan insanlarla belediye başkanı ve belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak hizmet verir. Kayseri'nin yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusunun tamamı, 222 70 00 numaralı hattı arayarak bu hizmetlere ulaşabiliyor."

        Çolakbayrakdar, "Çözüm Merkezi, 3. nesil bir yazılım haline geldi. Telefonla olayı anlatan bir fotoğraf çekildiğinde, tüm iletişim kanallarını kullanarak bürokrasiyi ortadan kaldırıp dijital ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Yapay zeka, gelen talepleri çözümleyip ilgili birime yönlendiriyor. Dünyada yalın yönetim konuşulurken, biz de belediye olarak her kategoride yalın yönetimi esas alıyoruz. Yapay zeka destekli karar mekanizması, sorunları ciddi anlamda çözüme ulaştırıyor. Bölgelere göre ısı haritasıyla oluşan talepleri noktasal bazda görerek harekete geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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