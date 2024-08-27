Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aşırı yağışlar sonrası Bünyan'ın Güllüce Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aşırı yağışlar sonrası Bünyan'ın Güllüce Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay, KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevket Taş ile müdürler katıldı.

        Büyükkılıç, sel felaketinin yaralarını saracaklarını belirterek, zararların giderilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

        Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışan herkese teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Son günlerde de malumunuz Güllüce’de olan sel felaketi nedeniyle bir acımız oldu, canımız yandı, Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine başsağlığı temenni ediyoruz. Amacımız yaraları sarmak. O manada da kurum ve kuruluşlarımız yaraları sarma yönünde şu anda gece demeden gündüz demeden çalışıyor ve en kısa zamanda oradaki sıkıntıları giderecek. İlgili kurumların da yaptığı tespitler doğrultusunda hasar gören vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi yönünde de gerekli çalışmalar yapılacak. Bunlardan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

        Başkan Metin ise yaptığı konuşmada, havanın yağışlı olduğunu gördükleri için söz konusu sel felaketinin yaşandığı saatler içerisinde ekipleri hazır tuttuklarını ifade ederek, meydana gelen sel felaketinde Bünyan Belediyesi ekiplerinin 20 dakikada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise 40 dakika içerisinde sel bölgesine intikal ettiklerini, kapanan yolları açmaya koyulduğunu ve sele müdahale ettiklerini vurguladı.

        Yaraların birlik, beraberlik içerisinde sarılacağını aktaran Metin, "Dün hemen bütün ekiplerimiz orada çalışmalara başladı. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu acıları bizlere göstermesin inşallah." ifadelerini kulandı.

        Toplantıda, sel felaketinden etkilenen Güllüce Mahallesi başta olmak üzere Bünyan ilçesinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Rus istihbaratından 'Durov' açıklaması
        Rus istihbaratından 'Durov' açıklaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü; bu kez kız kardeş cinayetind...
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü; bu kez kız kardeş cinayetind...
        Kocasinan Belediyesi yapay zekayla sorunlara hızlı şekilde çözüm üretiyor
        Kocasinan Belediyesi yapay zekayla sorunlara hızlı şekilde çözüm üretiyor
        Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi
        Başkan Büyükkılıç, yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını inceledi
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        İki otomobilin çarpıştığı kazada biri ikiye bölündü; 3 kişinin yaralandığı ...
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye ayrıldı