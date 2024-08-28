Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Kayıt Sistemi" projesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, doğru ve etkin tarımsal faaliyet hedefiyle akıllı şehircilik kapsamında "Çiftçi Bilgi Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, doğru ve etkin tarımsal faaliyet hedefiyle akıllı şehircilik kapsamında "Çiftçi Bilgi Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle Kayseri’de faaliyet gösteren tüm çiftçilerin ve tarım arazilerinin sisteme kaydı yapılarak toprak analizleri ile uygun ürüne göre ekim yerleri belirlenecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından, planlanan alanlara göre ekim yapan çiftçilere tohum, gübre, ilaç, mazot, makine ve ekipman ile hasat ve satış desteği verilecek.
Tohum, makine, ekipman, küçükbaş hayvan, arılı kovandan sulama desteğine kadar birçok alanda kent ve ülke ekonomisine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Bilgi Sistemi ile Kayserili çiftçilere daha da etkin bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyor.
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