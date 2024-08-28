Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Kayıt Sistemi" projesi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, doğru ve etkin tarımsal faaliyet hedefiyle akıllı şehircilik kapsamında "Çiftçi Bilgi Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Kayıt Sistemi" projesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, doğru ve etkin tarımsal faaliyet hedefiyle akıllı şehircilik kapsamında "Çiftçi Bilgi Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle Kayseri’de faaliyet gösteren tüm çiftçilerin ve tarım arazilerinin sisteme kaydı yapılarak toprak analizleri ile uygun ürüne göre ekim yerleri belirlenecek.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından, planlanan alanlara göre ekim yapan çiftçilere tohum, gübre, ilaç, mazot, makine ve ekipman ile hasat ve satış desteği verilecek.

        Tohum, makine, ekipman, küçükbaş hayvan, arılı kovandan sulama desteğine kadar birçok alanda kent ve ülke ekonomisine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Bilgi Sistemi ile Kayserili çiftçilere daha da etkin bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor

        Benzer Haberler

        Bilek güreşinde dünya ikincisi olan Yağmur Üstün, çok çalışıp şampiyon olma...
        Bilek güreşinde dünya ikincisi olan Yağmur Üstün, çok çalışıp şampiyon olma...
        Başkan Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'e iadeiziyarette bulundu
        Başkan Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'e iadeiziyarette bulundu
        Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirm...
        Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirm...
        Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Talas Belediyesi, topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetişti...
        Talas Belediyesi, topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetişti...
        Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme to...
        Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme to...