Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Kayıt Sistemi" projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, doğru ve etkin tarımsal faaliyet hedefiyle akıllı şehircilik kapsamında "Çiftçi Bilgi Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle Kayseri’de faaliyet gösteren tüm çiftçilerin ve tarım arazilerinin sisteme kaydı yapılarak toprak analizleri ile uygun ürüne göre ekim yerleri belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, planlanan alanlara göre ekim yapan çiftçilere tohum, gübre, ilaç, mazot, makine ve ekipman ile hasat ve satış desteği verilecek.