Başkan Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'e iadeiziyarette bulundu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen'e iadeiziyarette bulunarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen’e iadeiziyarette bulunarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan ve bir süre önce kendisini ziyaret eden Esen'e iadeiziyarette bulundu.
Büyükkılıç, "Değerli müdürümüze yeni görevinde başarılar diler, yeni eğitim öğretim yılının şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ederim." ifadesini kullandı.
Esen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç’a teşekkür etti.
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