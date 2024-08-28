Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bilek güreşinde dünya ikincisi olan Yağmur Üstün, çok çalışıp şampiyon olmak istiyor:

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilek güreşinde dünya ikincisi olan Yağmur Üstün, çok çalışıp şampiyon olmak istiyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

        Üç yıl önce bilek güreşine başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Yağmur Üstün, son 3 yılda ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler aldı.

        Bugüne kadar 25 madalya kazanan Üstün, son olarak bu yıl Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ile Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda ikinci oldu.

        Şeyh Saim Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yağmur Üstün, AA muhabirine, ortaokulda tenis ile ilgilenirken sınıfta kız ve erkek arkadaşlarıyla bilek güreşi yaptığını ve herkesin bileğini büktüğünü belirterek, "Sınıf arkadaşlarımı yendikçe 'Bu kız nasıl yenebilir bizi diye?' şaşırıyorlardı. 'Hani kız sonuçta, bir erkeği nasıl yenebilir' dediler. Herkes şaşırıyordu. Kız olunca yapamaz diye düşünüyorlardı. Benden kalıplıları da vardı. Sonra hocam 'seni de bilek güreşi sporuna başlatalım, maçlara gidelim' dedi. Öyle katılmıştım." ifadelerini kullandı.

        - Kazandığı 25 madalyaya dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor

        Üstün, ilk senesinde sol kolda Türkiye 2'ncisi daha sonra ise Türkiye birinciliği elde ettiğini belirtti.

        Toplam 25 madalyası olduğunu anlatan Üstün, Slovakya'da düzenlenen Avrupa ve dünya şampiyonalarında da ikincilik elde ettiğini dile getirdi.

        Bu müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektirdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Üstün, "Kendimle çok gurur duydum. Hayalim, daha çok çalışıp birinci olabilmek. Umarım birinci de olabilirim. Gelecek dönemdeki hedeflerim dünya birincisi olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okumak." diye konuştu.

        - Kayseri'de ilki başardı

        Kayseri Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Adem Karakaş ise Yağmur'un Kayseri'de bilek güreşinde dünya çapında derece elde eden tek sporcu olduğunu belirtti.

        Sınıfındaki erkekleri de yenerek bilek güreşine başlayan Yağmur'a destek verdiklerini aktaran Karakaş, sporcusunun hırsı ve azmiyle zoru başardığını ifade etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'nın da tüm sporculara destek olduğunu vurgulayan Karakaş, verilen bu desteklere karşı sporcuların önemli başarılar getirdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?

        Benzer Haberler

        Kayseri Valiliğinin mahallelerde başlattığı projeyle şampiyon gençler yetiş...
        Kayseri Valiliğinin mahallelerde başlattığı projeyle şampiyon gençler yetiş...
        Başkan Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'e iadeiziyarette bulundu
        Başkan Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'e iadeiziyarette bulundu
        Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirm...
        Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirm...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Kayıt Sistemi" projesi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Kayıt Sistemi" projesi
        Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Talas Belediyesi, topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetişti...
        Talas Belediyesi, topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetişti...