Bilek güreşinde dünya ikincisi olan Yağmur Üstün, çok çalışıp şampiyon olmak istiyor:

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Üç yıl önce bilek güreşine başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Yağmur Üstün, son 3 yılda ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler aldı.

Bugüne kadar 25 madalya kazanan Üstün, son olarak bu yıl Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ile Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda ikinci oldu.

Şeyh Saim Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yağmur Üstün, AA muhabirine, ortaokulda tenis ile ilgilenirken sınıfta kız ve erkek arkadaşlarıyla bilek güreşi yaptığını ve herkesin bileğini büktüğünü belirterek, "Sınıf arkadaşlarımı yendikçe 'Bu kız nasıl yenebilir bizi diye?' şaşırıyorlardı. 'Hani kız sonuçta, bir erkeği nasıl yenebilir' dediler. Herkes şaşırıyordu. Kız olunca yapamaz diye düşünüyorlardı. Benden kalıplıları da vardı. Sonra hocam 'seni de bilek güreşi sporuna başlatalım, maçlara gidelim' dedi. Öyle katılmıştım." ifadelerini kullandı.

- Kazandığı 25 madalyaya dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor Üstün, ilk senesinde sol kolda Türkiye 2'ncisi daha sonra ise Türkiye birinciliği elde ettiğini belirtti. Toplam 25 madalyası olduğunu anlatan Üstün, Slovakya'da düzenlenen Avrupa ve dünya şampiyonalarında da ikincilik elde ettiğini dile getirdi. Bu müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektirdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Üstün, "Kendimle çok gurur duydum. Hayalim, daha çok çalışıp birinci olabilmek. Umarım birinci de olabilirim. Gelecek dönemdeki hedeflerim dünya birincisi olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okumak." diye konuştu.