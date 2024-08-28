Erciyes'e ilk kez 100 yıl önce tırmanış yapan dağcılar anıldı

Açıklamada, tırmanışın 100. yılı anısına ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yılında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından aynı zirveye tırmanış yapıldığı aktarıldı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, 1924 yılında Miralay Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes Dağı'na tırmanmasının Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul edildiği belirtildi.

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