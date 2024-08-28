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        Erciyes'e ilk kez 100 yıl önce tırmanış yapan dağcılar anıldı

        Erciyes Dağı'na 1924 yılında Miralay Cemil Cahit Toydemir'in emir komutasında tırmanan dağcılar zirve tırmanışı ile anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:23 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:23
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        Erciyes'e ilk kez 100 yıl önce tırmanış yapan dağcılar anıldı
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        Erciyes Dağı'na 1924 yılında Miralay Cemil Cahit Toydemir'in emir komutasında tırmanan dağcılar zirve tırmanışı ile anıldı.

        Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, 1924 yılında Miralay Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes Dağı'na tırmanmasının Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul edildiği belirtildi.

        Açıklamada, tırmanışın 100. yılı anısına ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yılında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından aynı zirveye tırmanış yapıldığı aktarıldı.

        Tim tarafından zirvede Türk bayrağı açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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