Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Tomarza Belediyesini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, Tomarza Belediyesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Başkan Koç’u makamında ziyaret ederek, Tomarza'ya yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

        Büyükkılıç, Başkan Koç'a çalışmalarında kolaylık dileyerek, "Tomarza'mız ile ilgili çalışmaları da masaya yatırdık. İlgili yöneticilerimizle birlikte çalışmaları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

        Başkan Koç da ziyaretleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Tomarza Belediyesi personeli ile de sohbet eden Büyükkılıç, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

        Ziyarette Büyükkılıç’a Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay ile KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevket Taş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        Erciyes'e ilk kez 100 yıl önce tırmanış yapan dağcılar anıldı
        Erciyes'e ilk kez 100 yıl önce tırmanış yapan dağcılar anıldı
        Kayseri Valiliğinin mahallelerde başlattığı projeyle şampiyon gençler yetiş...
        Kayseri Valiliğinin mahallelerde başlattığı projeyle şampiyon gençler yetiş...
        Bilek güreşinde dünya ikincisi olan Yağmur Üstün, çok çalışıp şampiyon olma...
        Bilek güreşinde dünya ikincisi olan Yağmur Üstün, çok çalışıp şampiyon olma...
        Başkan Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'e iadeiziyarette bulundu
        Başkan Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'e iadeiziyarette bulundu
        Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirm...
        Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanlarıyla değerlendirm...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Kayıt Sistemi" projesi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Kayıt Sistemi" projesi