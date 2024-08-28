Başkan Büyükkılıç, Tomarza Belediyesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Başkan Koç’u makamında ziyaret ederek, Tomarza'ya yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

Büyükkılıç, Başkan Koç'a çalışmalarında kolaylık dileyerek, "Tomarza'mız ile ilgili çalışmaları da masaya yatırdık. İlgili yöneticilerimizle birlikte çalışmaları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.