Kayseri'de oda baÅŸkanlarÄ± temmuz ayÄ± ihracat rakamlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi
Kayseri Sanayi OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼ksimitci, Kayseri Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer GÃ¼lsoy ve Kayseri Organize Sanayi BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Mehmet YalÃ§Ä±n, temmuz ayÄ± ihracat rakamlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
Kayseri Sanayi OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼ksimitci, Kayseri Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer GÃ¼lsoy ve Kayseri Organize Sanayi BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Mehmet YalÃ§Ä±n, temmuz ayÄ± ihracat rakamlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
BÃ¼yÃ¼ksimitci, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re, Kayseriâ€™nin temmuz ayÄ± ihracatÄ± bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 25,95 oranÄ±nda artarak 326 milyon 883 bin dolar olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.
GeÃ§en yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±na gÃ¶re ihracatta yÃ¼zde 20,80 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸunu ifade eden BÃ¼yÃ¼ksimitci, Kayseriâ€™den 151 Ã¼lkeye ihracat gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.
Kentte en fazla ihracat yapan sektÃ¶rlerin mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo olduÄŸunu aktaran BÃ¼yÃ¼ksimitci, en fazla ihracat yapÄ±lan Ã¼lkelerin ABD, Irak ve Almanya olduÄŸunu belirtti.
Temmuz ayÄ± rakamlarÄ±nÄ±n sevindirici olduÄŸunu kaydeden BÃ¼yÃ¼ksimitci, "Ãœlke olarak zor bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz. Her ÅŸeye raÄŸmen sanayicilerimizin Ã¼retmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor olmasÄ± Ã¼lke ekonomisi adÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.
Mehmet GÃ¼lsoy da kentteki ihracatÃ§Ä±larÄ±n mÃ¼cadeleci yapÄ±larÄ±yla durmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã¼rettiklerini ifade etti.
Kayseri'nin ihracat baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmasÄ± iÃ§in desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± kaydeden GÃ¼lsoy, "Ã‡arklarÄ±n dÃ¶nmesi, istihdamÄ±n zarar gÃ¶rmemesi, ekonominin bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§in ihracatta vites yÃ¼kseltmek gerekiyor. Her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¼Ã§lÃ¼k karÅŸÄ±sÄ±nda emek ve Ã¶zveriyle Ã¼reten, Ã¼lkemiz ve ÅŸehrimizin kalkÄ±nmasÄ±nda Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden tÃ¼m ihracatÃ§Ä± Ã¼yelerimizi ve ekiplerini yÃ¼rekten kutluyor, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Mehmet YalÃ§Ä±n ise Kayseriâ€™nin ihracatÄ±nÄ±n artmasÄ± iÃ§in daha gÃ¼Ã§lÃ¼ adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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