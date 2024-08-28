Kayseri'de oda baÅŸkanlarÄ± temmuz ayÄ± ihracat rakamlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi

Kayseri Sanayi OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼ksimitci, Kayseri Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer GÃ¼lsoy ve Kayseri Organize Sanayi BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Mehmet YalÃ§Ä±n, temmuz ayÄ± ihracat rakamlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

BÃ¼yÃ¼ksimitci, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re, Kayseriâ€™nin temmuz ayÄ± ihracatÄ± bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 25,95 oranÄ±nda artarak 326 milyon 883 bin dolar olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±na gÃ¶re ihracatta yÃ¼zde 20,80 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸunu ifade eden BÃ¼yÃ¼ksimitci, Kayseriâ€™den 151 Ã¼lkeye ihracat gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.

Kentte en fazla ihracat yapan sektÃ¶rlerin mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo olduÄŸunu aktaran BÃ¼yÃ¼ksimitci, en fazla ihracat yapÄ±lan Ã¼lkelerin ABD, Irak ve Almanya olduÄŸunu belirtti. Temmuz ayÄ± rakamlarÄ±nÄ±n sevindirici olduÄŸunu kaydeden BÃ¼yÃ¼ksimitci, "Ãœlke olarak zor bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz. Her ÅŸeye raÄŸmen sanayicilerimizin Ã¼retmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor olmasÄ± Ã¼lke ekonomisi adÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±. Mehmet GÃ¼lsoy da kentteki ihracatÃ§Ä±larÄ±n mÃ¼cadeleci yapÄ±larÄ±yla durmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã¼rettiklerini ifade etti.